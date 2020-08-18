Son dakika... Zeytinburnu'nda silahlı saldırı; 1 ölü. O anlar kamerada
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Son dakika... Zeytinburnu'nda silahlı saldırı; 1 ölü. O anlar kamerada

Son dakika gündem haberi: ZEYTİNBURNU'nda Metin G.,, Suriye uyruklu Abdulkader Daoud'u (21), caddede arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada silahla vurarak öldürdü.

Son dakika... Zeytinburnu'nda silahlı saldırı; 1 ölü. O anlar kamerada
18.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:11
ZEYTİNBURNU'nda Metin G.,, Suriye uyruklu Abdulkader Daoud'u (21), caddede arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada silahla vurarak öldürdü.  O anlar  güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pazar günü saat 23.10 sıralarında  Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerinde yaşandı. Suriye uyruklu Abdulkader Daoud (21) caddede arkadaşlarıyla birlikte yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Abdulkader Daoud hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri caddedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin  Metin G. (40) olduğu belirlendi. Şüphelinin cinayeti işlendikten sonra kaçtığı ve olay yerine yakın bir yerde oturduğu tespit edildi. Şüpheli Zeytinburnu Sümer Mahallesinde gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. Şüphelinin Suriye uyruklu kişileri yüksek sesle konuştukları için uyardığı Suriye uyruklu kişilerin kendisine cevap vermesi üzerine ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise Suriye uyruklu kişilerin yürüdüğü şüphelinin ateş etmesi üzerine bir kişinin yere düştüğü görülüyor.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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