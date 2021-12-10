Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda pilotaj öğrencisini öldüren şoföre 9 yıla kadar hapis istemi

Kaza, Zeytinburnu'nda 27 Nisan 2018'de meydana geldi. Müşteki Mustafa E. yanında arkadaşları Ahmet Selimhan Şimşek ve Ali Y. ile birlikte Florya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Yan yolda seyrederken aracın lastik sensörleri arıza sinyali verdi, bunun üzerine müşteki Mustafa E., aracını durdurdu. Mustafa E. ile maktul Ahmet Selimhan Şimşek araçtan indi. Bu esnada Sedat Yiğiter'in sevk ve idaresinde olan aracının hakimiyetini kaybederek, Ahmet Selimhan Şimşek 'e çarptı. Ağır yaralanan Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Sedat Yiğiter katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

İDDİANAME

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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