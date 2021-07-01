Son dakika! Zeytinburnu'nda kadın ve çocuklara dilencilik yaptırdığı iddia edilen suç örgütüne operasyon

Gelen son dakika haberlerine göre Zeytinburnu'nda, kadın ve çocuklara dilencilik yaptırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken 12 çocuk kurtarıldı.

Zeytinburnu'nda, kadın ve çocuklara dilencilik yaptırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken 12 çocuk kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütü tarafından kent genelinde metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde kadın ve çocuklara dilencilik yaptırıldığını belirledi.

Ekipler, Zeytinburnu'nda Maltepe Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşı A.Y'nin de yer aldığı 31 kişiyi yakaladı.

Dilendirilen 12 çocuk örgütün elinden kurtarılırken söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 500'ü metal toplam 7 bin 100 TL para, çok sayıda telefon, örgüt lideri A.Y. adına düzenlenmiş hesaba parça parça 120 bin lira para aktarıldığına dair banka dekontları ele geçirildi.

Şüphelilerden 23'ü, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 8 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyonda kurtarılan 12 çocuktan 9'u, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi, 3 çocuk ise ailelerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar