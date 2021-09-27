ZEYTİNBURNU'NDA EŞİNE 5 EL ATEŞ EDEREK YARALAYAN SANIĞA 39 YIL HAPİS İSTEMİ

Kanıyla yere kendisini kocasının vurduğunu yazmıştı.

Haber Sevda SARIKAYA İSTANBUL, (DHA) -

ZEYTİNBURNU'nda boşanmak isteyen eşi Nurtaç Canan'a (49) silahla 5 el ateş ederek yaralayan Ragıp Canan'ın (46) yargılandığı davada 39 yıla kadar

hapsi istendi. Sanık Ragıp Canan, Ben eşimi öldürmek istesem öldürebilirdim. Öldürmem için namus meselesi yok, bir şey yok. Aptallığım, eşekliğim yüzünden bir anda gelişen bir şeydi dedi. Davanın ardından konuşan Nurtaç Canan ise, Elimi tutarak, çevire çevire ateş eden bir insandan bahsediyoruz. Merhametin zalime edilmemesi lazım diye konuştu. Öte yandan olay günü Nurtaç Canan'ın kendi kanıyla yere 'Beni Ragıp vurdu, kurtuldum' yazmıştı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ragıp Canan, Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlanırken, müşteki Nurtaç Canan ve tarafların avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, mağdur Nurtaç Canan ile sanık Ragıp Canan'ın uzun süredir evli olduklarını, aralarında suç tarihinden önce iş ve özel hayatları nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu ve suç tarihinde mağdurun sanıktan ayrılmak istediğini söyleyerek, valizlerini hazırladığını belirtti. Mütalaada, mağdurun evden çıkarken sanığın silah çekerek bu duruma engel olduğu, sonrasında 'öleceksin, gebereceksin' diyerek mağdura 5 kez ateş ettiği ve mağdurun yere düşerek, yoğun kan kaybının başladığı aktarıldı.

KIZINI ÖLDÜRDÜM, GİT, CESEDİNİ AL

Sanığın bir süre mağdurun yanında bekledikten sonra evden ayrıldığı ve mağdurun babası olan kayınpederini arayarak senin kızını öldürdüm, kızın evde git, cesedini al dediği anlatılan mütalaada, sanığın sonrasında çocuğunu arayarak annenin ağzını burnunu kırdım, öldü mü kaldı mı, bilmiyorum, gidin cesedini alın dediği belirtildi. Mağdurun silahla ağır yaralanmış ve ölüm tehlikesini bulunduğu, mağdurun kanıyla kendisini eşinin vurduğu yazı ile yazması da dikkate alınan mütalaada, sanığın kastının kasten öldürme suçu olduğu ifade edildi. Olaydan önceki bir tarihte sanığın mağdur ile ayrılıp barışmalarından sonra mağdura benimle barışmasaydın, seni öldürecektim diyerek ölümle tehdit ettiği anlatıldı. Mütalaada, sanık Ragıp Canan'ın eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme, silahla tehdit ve eşini hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

BEN EŞİMİ ÖLDÜRMEK İSTESEM ÖLDÜREBİLİRDİM

Söz verilen sanık Ragıp Canan, mütalaaya katılmadığını, eşiyle boşanma durumunun olmadığını, işten dolayı tartışmalarının yaşandığını belirterek, Olaydan önce oğlumu aradım, 'anneni dövdüm, hemen ambulans gelsin' dedim. Oğlumda bizzat bunu söyledi. Oğlumu aradıktan sonra kayınpederimi arayarak 'kızını öldürdüm' demedim, 'sizin yüzünden karımı vurdum' dedim. Ben eşimi öldürmek istesem öldürebilirdim. Öldürmem için namus meselesi yok, bir şey yok. Aptallığım, eşekliğim yüzünden bir anda gelişen bir şeydir. Eşimi yaralamak bile istemedim. Ben mağdurum, bir esnaf ve babayım. Bu bir kazaydı, aptallıktı. Takdiri size bırakıyorum. 16 aydır tutukluyum. Bu bana vereceğiniz ceza eşimi de yaralayacaktır. dedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

ELİMİ TUTARAK, ÇEVİRE ÇEVİRE ATEŞ ETTİ

Duruşma çıkışında konuşan mağdur Nurtaç Canan, Benim elimi tutarak, çevire çevire ateş eden bir insandan bahsediyoruz. Doktorda randevum var, içeride kalan mermiyi çıkartacaklar. Eğer ölseydim, adam öldürmeye girecekti, avukatı 'kesinlikle adam yaralamadır' diyor. Bu beni üzdü. Mütalaa tam istediğimiz gibi oldu, tutukluluğun devamı bize sevindirdi. Merhamet zalime edilmemesi lazım dedi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 4 Haziran 2020'de Nurtaç Canan'ın eşinden boşanmak istediği, valizini hazırlarken sanık Ragıp Canan'ın bu duruma sinirlendiği belirtildi. İddianamede sanık Ragıp Canan'ın müştekinin evden çıkmasını engellediği ve silahıyla eşine 5 el ateş ederken 'Öleceksin, gebereceksin dediği aktarıldı. Sanığın kadını yaralı halde bırakarak evi terk ettiği anlatılan iddianamede müştekinin de yerde yaralı yatarken kanıyla 'Annem, babam hakkınızı helal edin, üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum yazdığı kaydedildi. İddianamede sanık Ragıp Canan'ın 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve 'Silahla tehdit suçlarından toplamda 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.