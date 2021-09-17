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Son dakika... Zeytinburnu'nda eniştesini öldüren kadının davasında karar açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Zeytinburnu'nda eniştesini öldüren kadının davasında karar açıklandı

Son dakika gelişmesine göre Zeytinburnu'nda iddiaya göre kendisine cinsel istismarda bulunan ve çocuğu ile tehdit eden eniştesini öldüren Canan Atlı'nın yargılandığı davada karar açıklandı.

Zeytinburnu'nda iddiaya göre kendisine cinsel istismarda bulunan ve çocuğu ile tehdit eden eniştesini öldüren Canan Atlı'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 12 yıl 6 ay ceza verdiği sanık Atlı'nın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Duruşmada tutuklanan Atlı gözyaşları içinde "Çocuğum ortada kaldı" dedi.

Zeytinburnu'nda 1 Temmuz 2020'de Canan Atlı, sokakta kalem ve mendil sattığı esnada kendisinden para aldığını ve hakaret ettiğini iddia ettiği teyzesinin eşi Ali İhsan Ata'yı başına 4 el ateş ederek öldürmüştü. Sanık Atlı ifadesinde eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, görüntüsünü kaydettiğini ve kızına da aynı şeyleri yapmakla tehdit ettiğini söylemişti. Atlı hakkında hazırlanan iddianamede 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Canan Atlı yargılama süreci devam ederken tahliye edilmişti. Davaya ilişkin Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Canan Atlı ile avukatı hazır bulundu.

"Müvekkil çaresiz kalmıştır"

Duruşmada söz verilen sanık avukatı Alper Uysal, Canan Atlı'nın maktül tarafından birden fazla kez cinsel saldırıya maruz kaldığını söyleyerek, "Bu saldırılar kayda alınmıştır. Müvekkil çaresiz kalmıştır. Maktul müvekkilimizin kızına da aynı şeyi yapmakla tehdit etmiştir. Sanık olay günü yine gelip bira parası istemiş, vermeyince parasını alıp yağmalamıştır. Yine tehditte bulunmuştur. Müvekkil öldürme düşüncesiyle hareket etmemiş, kendisine yönelik eylem ve kızına karşı tehdit için korkutmak istemiştir" dedi.

"Çocuğuma kötü şeyler yapacaktı, çok korktum"

Sanık Canan Atlı ise pişman olduğunu söyleyerek, "Çocuğuma kötü şeyler yapacaktı. Çok korktum, haddinden fazla korktum. Öldürme amaçlı hareket etmedim, korkutmaktı amacım. Beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu.

Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Atlı'nın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapsine hükmetti. Atlı'nın hükümle birlikte tutuklanmasına da karar verildi. Duruşmada tutuklanan Canan Atlı, gözyaşları içinde "Çocuğum ortada kaldı, çocuğuma kim bakacak" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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