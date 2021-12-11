Son dakika... Zeytinburnu'nda cips hırsızı gençler kamerada - Haberler
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Son dakika... Zeytinburnu'nda cips hırsızı gençler kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre - Zeytinburnu'nda cips hırsızı gençler kamerada Görüntüleri izleyen yabancı uyruklu çalışan: "Cips almışlar, helal olsun" dedi.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - - Zeytinburnu'nda cips hırsızı gençler kamerada

Görüntüleri izleyen yabancı uyruklu çalışan: "Cips almışlar, helal olsun" dedi.

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda 2 genç, bakkalın önünde bulunan raflardan cips çalarken vatandaşlardan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri izleyen yabancı uyruklu iş yeri çalışanı ise, "Fark etmedik. Cips almışlar. Canları sağ olsun. Helal olsun" dedi.

Olay geçtiğimiz akşam Çırpıcı Mahallesi'ndeki bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, gençlerden biri bakkalın önünde eğilerek geçti ve raflarda bulunan cipslerden birini aldı. İkinci sefer de diğer genç bakkalın önüne geldi. Aynı taktikle cipslerden bir tane daha alan genç, koşarak uzaklaştı. Bakkaldan cipsleri çalan gençleri gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Gençlerin kendilerini göstermeme çabaları ve hırsızlık anları kameralara yansıdı. Görüntüleri izleyen yabancı uyruklu iş yeri çalışanı, "Fark etmedik. Cips almışlar. Canları sağ olsun. Helal olsun" dedi.

Son dakika... Zeytinburnu'nda cips hırsızı gençler kamerada

Son dakika... Zeytinburnu'nda cips hırsızı gençler kamerada

Son dakika... Zeytinburnu'nda cips hırsızı gençler kamerada

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