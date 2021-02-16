Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

16.02.2021 00:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 01:20

Son dakika habere göre Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Seyit Nizam Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. Bina sakinleri ise binayı tahliye etti.

Çatıdan duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Zeytinburnu, Bayrampaşa, Bakırköy ve Fatih itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, çatıda soğutma çalışması yaptı.

Polis ekipleri, caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapatırken, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Yangın, binanın çatısında hasara neden oldu.

Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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