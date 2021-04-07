Son dakika... Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda şehit olan uzman çavuşun Bursa'daki ailesine şehadet haberi ulaştı
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Son dakika... Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda şehit olan uzman çavuşun Bursa'daki ailesine şehadet haberi ulaştı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Son dakika... Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda şehit olan uzman çavuşun Bursa'daki ailesine şehadet haberi ulaştı

Bir son dakika haberine göre PKK/YPG terör örgütünce Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda şehit olan uzman çavuş Gökhan Çakır'ın şehadet haberi Bursa'daki baba ocağına ulaştı.

Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

PKK/YPG terör örgütünce Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda şehit olan uzman çavuş Gökhan Çakır'ın şehadet haberi Bursa'daki baba ocağına ulaştı.

Çakır'ın İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Eve Türk bayrağı asıldı.

Şehadet haberinin duyulmasının ardından Çakır'ın ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde toplandı.

Geçen yıl evlendiği öğrenilen şehit Çakır'ın evinin Balıkesir'de olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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