Son dakika... Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda şehit olan uzman çavuşun Bursa'daki ailesine şehadet haberi ulaştı

Bir son dakika haberine göre PKK/YPG terör örgütünce Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda şehit olan uzman çavuş Gökhan Çakır'ın şehadet haberi Bursa'daki baba ocağına ulaştı.