Son dakika... Zeytin Dalı bölgesinde 5 terörist gözaltına alındı Son dakika gelişmesine göre MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı.

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı." (İHA) Kaynak: İHA