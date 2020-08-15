Son dakika... Zeytin Dalı bölgesinde 5 terörist gözaltına alındı
Son dakika gelişmesine göre MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı.
15.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:40
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı."
(İHA)
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Kaynak: İHA