Son dakika! Zeytin Dalı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
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Son dakika! Zeytin Dalı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen PKK/YPG'li 20 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Son dakika! Zeytin Dalı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
12.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:58

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen PKK/YPG'li 20 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

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