Son Dakika | Zeytin ağaçlarını kestiği gerekçesiyle tartıştığı ağabeyini öldürdü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2B arazisindeki zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada Mustafa B. (62), ağabeyi Hüseyin B.'yi (64) tüfekle öldürdü.

Manavgat'ın Demirciler Mahallesi'nde mülkiyeti hazineye ait yaklaşık 15 dönüm 2B arazisine bir süre önce 5 kardeş tarafından zeytin ağacı dikildi. Kardeşlerden Hüseyin ve Mustafa B. arasında sık sık 2B arazisinde birbirlerine ait zeytin ağaçlarını kestikleri iddiasıyla tartışma yaşandı. Bugün sabah saatlerinde Hüseyin B. kamyonetiyle zeytinlere ve yine aynı yerde bulunan arılarına, kardeşi Mustafa da zeytinlerine bakmak amacıyla tarlaya geldi. İki kardeş arasında zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilde bulunan ruhsatsız tüfeğini alan Mustafa B., ağabeyi Hüseyin B.'ye ateş etti. Hüseyin B. kanlar içerisinde yere düşerken, Mustafa B. olayda kullandığı tüfekle otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

YENGESİ KANLAR İÇİNDE BULDUSilah sesi üzerine yakınlarda bulunan Mustafa ve Hüseyin B.'nin kardeşi Ahmet B.'nin eşi Zeynep B. olay yerine geldi. Hüseyin B.'nin yerde kanlar içerisinde yattığını gören Zeynep B., eşini arayarak durumu haber verdi. Ahmet B.'nin verdiği bilgi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin B.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.'ÇOK PİŞMANIM'

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kaçan Mustafa B.'yi Sanayi Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Mustafa B.'nin 'çok pişmanım' dediği belirtildi. Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN