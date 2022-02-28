Son Dakika | Zelenskiy: "Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler"
AA, Ruslan Rehimov - Güncel
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Son dakika haberler: Zelenskiy: "Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler"
Zelenskiy: "Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler"
AA / Ruslan Rehimov - Güncel