Son dakika... Zelenskiy ile AB Konseyi Başkanı Michel, Ukrayna meselesini görüştü

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya ilişkin güvenlik durumunu ve bölgede tırmanan gerginliği ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya ilişkin güvenlik durumunu ve bölgede tırmanan gerginliği ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, tarafların bölgedeki gerginliği azaltma ve Ukrayna ile AB arasındaki ilişkileri değerlendirdiği belirtildi.

Görüşmede, siyasi ve diplomatik iş birliğinin istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Zelenskiy, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tüm AB üyesi devletler arasındaki birliği korumanın önemli olduğunu kaydetti. Ukrayna, kışkırtmalara, provokasyonlara boyun eğmeyecek, ortaklarıyla birlikte sakinliği koruyacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Tarafların, gerginliğin daha da tırmanmasını önleyecek ekonomik ve siyasi yaptırımları da ele aldığı kaydedilen açıklamada, Zelenskiy'nin, AB'nin Ukrayna'ya yönelik 1,2 milyar avro destek verme kararına teşekkür ettiği belirtildi.