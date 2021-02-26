Son Dakika | Zelenskiy, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
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Son Dakika | Zelenskiy, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

26.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:18
Son Dakika | Zelenskiy, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Son dakika haber: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımında, Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ettiğini belirtti.

Türkiye ziyaretini memnuniyetle anımsadığını ve iki ülke ilişkilerini derinleştirmek için Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi 9. Toplantısı'nı beklediğini aktaran Zelenskiy, "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlu olsun!" ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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