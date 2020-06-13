Son dakika! Zeki Müren'in adını taşıyan lise, öğrencilerini yetenek sınavıyla belirleyecek
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Son dakika! Zeki Müren'in adını taşıyan lise, öğrencilerini yetenek sınavıyla belirleyecek

Son dakika haberine göre Bursa'daki Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, yeni eğitim öğretim yılında okuldaki üç farklı bölüme yetenek sınavıyla öğrenci alacak.

Son dakika! Zeki Müren'in adını taşıyan lise, öğrencilerini yetenek sınavıyla belirleyecek
13.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:12

Bursa'daki Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, yeni eğitim öğretim yılında okuldaki üç farklı bölüme yetenek sınavıyla öğrenci alacak.

Türkiye'nin "Sanat Güneşi" olarak anılan sanatçı Zeki Müren'in ismini taşıyan lise, müzik ve resim alanında öğrenciler yetiştiriyor.

Lise Müdürü Remzi Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sanat müziği, müzik ve resim bölümlerine 30'ar öğrencinin yetenek sınavıyla alınacağını, her bölüme kontenjana ek olarak 2 özel eğitim öğrencisi, 2 de yabancı öğrenci kabul edileceğini söyledi.

Başvuruların haziran sonuna kadar devam edeceğini ve 1-10 Temmuz'da yetenek sınavlarının yapılacağını dile getiren Ayaz, şöyle konuştu:

"Müracaatlar 'e-okul'dan ya da bizzat okula gelerek yapılabilecek. Daha önce 8. sınıfta okuyan öğrencilere okulumuzun tanıtımını yapıyorduk ancak bu sene pandemi nedeniyle bunu yapamadık. Okulumuza girmek isteyen öğrencilere ücretsiz kurs veriyorduk, bu sene virüsten dolayı bunu da yapamadık. Başvurmak için gelen öğrencilere okulu tanıtıyoruz, gezdiriyoruz.

Okulumuz Türkiye'deki 4 proje lisesinden biri, aynı zamanda tematik Türk sanat müziği bölümü olan 4 okuldan da biri. Müzik bölümünde her öğrenciyle birebir, resim bölümünde ise 10'ar kişilik sınıflarda ders yapılıyor. Devletimiz güzel sanatlarda eğitim gören öğrencilere çok ciddi manada önem veriyor. Geleceğin Zeki Mürenlerini, ünlü ressamlarını bu okullardan yetiştirmek istiyoruz."

Ayaz, uzaktan gelen kız ve erkek öğrencilerin barınması için pansiyonlarının da bulunduğunu bildirdi.

"Her öğrenci piyano eğitimi almak zorunda"

Lise olarak ulusal ve uluslararası projelerde birçok etkinliğe imza attıklarını ifade eden Ayaz, Avrupa Birliği projelerinden destek aldıklarını da belirtti.

Okuldaki resim çalışmalarından sergiler açtıklarını, konser etkinlikleri düzenlediklerini anlatan Ayaz, "Okulumuz son derece etkin. Okulumuzda 35 müzik, 10 resim öğretmeni var. 10 resim, 24 müzik atölyesi var. Öğrenci öğrenimine başladığında geçici olarak onlara enstrüman veriyoruz. Sonra kalmaya karar verdiği enstrümanı satın alıyor. Her öğrenci piyano eğitimi almak zorunda. İmkanlarımız öğrenciler için yeterli." dedi.

Ayaz, sanatsever ve yetenekli öğrencileri okullarına beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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