Son dakika! Zehirlendiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'ta bir başkası tarafından zehirlendiği iddia edilen 33 yaşındaki genç Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanan Osman Akyıldız (33) Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ayyıldız hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Osman Akyıldız Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir başkası tarafından zehirlendiği iddia edilen Osman Akyıldız'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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