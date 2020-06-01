Son Dakika: Zara Esnaf Odası esnafa hijyen seti hediye etti Gelen son dakika haberine göre Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan ve normalleşme süreciyle yeniden faaliyetlerine başlayan lokanta ve kahvehanelere hijyen seti dağıttı.

Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan ve normalleşme süreciyle yeniden faaliyetlerine başlayan lokanta ve kahvehanelere hijyen seti dağıttı.

Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur, esnafı ziyaret ederek, kolonya, siperlik ve maskeden oluşan setten hediye etti.

Okur, bahse konu iş yerlerinin yaklaşık iki buçuk ay kapalı kaldığını anımsatarak, "İşletme sahipleri ile benzer alanlarda faaliyet gösteren esnafımız, devletimizin almış olduğu kararla bugün itibariyle kepenklerini açtı. Bu vesileyle kepenk açan esnafımızı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunduk." dedi.

Uzun süre iş yerlerini açamayan esnafın zor bir süreci geride bıraktığını aktaran Okur, "Devletimizin gerçekleştirdiği yardımlar ve desteklerle esnafımız bu süreci aştı. Herkes üzerine düşen görevi bundan sonraki süreçte de devam ettirdiğinde bu salgını tamamen atlatmış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA