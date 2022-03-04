Son dakika! Zaporijya Nükleer Santrali'nde Rus ordusunun saldırısının ardından çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmesine izin verildiği ve santralde... - Haberler

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Son dakika! Zaporijya Nükleer Santrali'nde Rus ordusunun saldırısının ardından çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmesine izin verildiği ve santralde...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Zaporijya Nükleer Santrali'nde Rus ordusunun saldırısının ardından çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmesine izin verildiği ve santralde...

Son dakika haber: Zaporijya Nükleer Santrali'nde Rus ordusunun saldırısının ardından çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmesine izin verildiği ve santralde radyasyon seviyesinin normal sınırlar içinde olduğu bildirildi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nde Rus ordusunun saldırısının ardından çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmesine izin verildiği ve santralde radyasyon seviyesinin normal sınırlar içinde olduğu bildirildi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zaporijya, Nükleer, İtfaiye, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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