Son dakika! Zaporijya Nükleer Santrali'nde Rus ordusunun saldırısının ardından çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmesine izin verildiği ve santralde...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Zaporijya Nükleer Santrali'nde Rus ordusunun saldırısının ardından çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmesine izin verildiği ve santralde radyasyon seviyesinin normal sınırlar içinde olduğu bildirildi.
Zaporijya Nükleer Santrali'nde Rus ordusunun saldırısının ardından çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmesine izin verildiği ve santralde radyasyon seviyesinin normal sınırlar içinde olduğu bildirildi. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa