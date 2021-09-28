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Son Dakika | Zambiya'nın Çinli alacaklılara borcu, hükümetin açıkladığı miktarın iki katı olabilir

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | Zambiya'nın Çinli alacaklılara borcu, hükümetin açıkladığı miktarın iki katı olabilir

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mevcut dış borç krizine çözüm arayan Zambiya'nın Çinli alacaklılara olan toplam borcunun, hükümetin açıkladığı miktardan neredeyse iki kat fazla olduğu iddia edildi.

Mevcut dış borç krizine çözüm arayan Zambiya'nın Çinli alacaklılara olan toplam borcunun, hükümetin açıkladığı miktardan neredeyse iki kat fazla olduğu iddia edildi.

Johns Hopkins Üniversitesi Çin Afrika Araştırmaları Girişimi'nin bugün yayımladığı raporda, Zambiya'nın en az 18 Çinli alacaklıya toplamda 6,6 milyar borçlu olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Raporda, Çinli alacaklılara 3,4 milyar dolar borcu olduğunu açıklayan hükümetin, borçlanma miktarı konusunda şeffaf davranmayarak Dünya Bankasının Uluslararası Borç İstatistikleri yönergelerini de ihlal etmiş olabileceği ifade edildi.

2020 yılının kasım ayında yaklaşık 13 milyar dolarlık dış borç ödemesini gerçekleştiremeyen Zambiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde borçlarını temerrüde düşüren ilk Afrika ülkesi olmuştu.

Ağustos ayında iktidara gelen Devlet Başkanı Hakainde Hichilema da daha önceki açıklamalarında, selefi Edgar Lungu döneminde ülkenin gerçek dış borç yükünün gizlendiği iddialarını dile getirmişti.

Dış borçların yeniden yapılandırılması konusu mevcut hükümetin en önemli gündem maddelerinden biri olma özelliği taşıyor.

Zambiya Maliye Bakanlığı geçen ay, alacaklıların güvenini yeniden tesis etmek ve daha ucuz finansman desteğine erişmek için IMF programlarına sıcak baktıklarını açıklamıştı.

IMF tarafından gönderilen bir heyet bu hafta itibarıyla ülkede teknik incelemeler yürütmeye başladı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Ekonomi Haberleri
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