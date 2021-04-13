Son dakika... Zambiya, COVAX kapsamında 228 bin dozluk ilk aşı paketini teslim aldı

Son dakika haberlerine göre Afrika ülkesi Zambiya'nın, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında, 228 bin dozluk Kovid-19 aşısının ilk kısmını teslim aldığı bildirildi.