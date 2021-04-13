Son dakika... Zambiya, COVAX kapsamında 228 bin dozluk ilk aşı paketini teslim aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Zambiya, COVAX kapsamında 228 bin dozluk ilk aşı paketini teslim aldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika... Zambiya, COVAX kapsamında 228 bin dozluk ilk aşı paketini teslim aldı

Son dakika haberlerine göre Afrika ülkesi Zambiya'nın, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında, 228 bin dozluk Kovid-19 aşısının ilk kısmını teslim aldığı bildirildi.

Afrika ülkesi Zambiya'nın, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında, 228 bin dozluk Kovid-19 aşısının ilk kısmını teslim aldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamada, 228 bin doz aşının Zambiya Sağlık Bakanı Jonas Chanda'ya teslim edildiği kaydedildi.

Aşıların tesliminde konuşan Chanda, ülkesinin Kovid-19'a karşı gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini söyledi.

Zambiya'da 90 binden fazla kişide virüs tespit edildi, 1227 kişi Kovid-19'a bağlı olarak hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Süleyman Soylu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Zambiya, COVAX kapsamında 228 bin dozluk ilk aşı paketini teslim aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:17:11. #1.15#
title