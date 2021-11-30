Son dakika! Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın

ERZURUM (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzaladığı protokol ile ' Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi, Erzurum'da başarılı bir şekilde sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzaladığı protokol ile 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi, kapsamında Erzurum'da yüzlerce çocuk tam olimpik yüzme havuzunda yüzme öğreniyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde projeyi başarıyla yürütürken, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere saat 10: 00-11: 30 ve 13: 00-14: 30 arasında yüze eğitimlerini devam ettiriyor.

Proje kapsamında bugüne kadar Erzurum'da yüzlerce çocuk yüzme öğrenirken, yaz kış demeden Pandeminin ardından yüzme eğitimleri tüm hızıyla sürüyor.

Yüzme Antrenörü Ahmet Aktaş, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığının başlatmış olduğu proje kapsamında 6-14 yaş arası çocuklara yüzme eğitimi verdiklerini söyledi. Teknik anlamda çok vakitlerinin olmamasından dolayı öğrencilere suya girebilecek ve suda kalabilecek düzeyde eğitimler verdiklerini belirten Aktaş, çoğu çocuğun deniz görmediği için yüzme bilmediğini, projenin amacının Erzurum'da giderek amacına ulaştığının altını çizdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, pandemi sürecinin ardından hızlı bir şekilde yeniden başlattıkları 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine yaz sezonunda hem Yakutiye Spor Salonu bahçesindeki üstü açık yarı olimpik yüzme havuzu ile Palandöken ilçesindeki tam olimpik yüzme havuzunda yüzlerce çocuğa yüzme eğitimi verdiklerini söyledi.

Öztürk, havaların soğumasının ardından yüzme eğitimlerine tam olimpik yüzme havuzunda devam ettiğini ifade etti. - ERZURUM