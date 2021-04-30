Son Dakika | Yüzde 90 engelli genç alın teri ile para kazanmak istiyor
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Son Dakika | Yüzde 90 engelli genç alın teri ile para kazanmak istiyor

Son Dakika | Yüzde 90 engelli genç alın teri ile para kazanmak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Yaklaşık 13 yıldır böbrek hastası olan ve 10'a yakın ameliyat geçiren 31 yaşındaki genç adam, hastalığından dolayı kimsenin kendisini iş vermediğini kaydederek, aile geçimini sağlaması için kendisine bir iş bulunmasını istedi.

Yaklaşık 13 yıldır böbrek hastası olan ve 10'a yakın ameliyat geçiren 31 yaşındaki genç adam, hastalığından dolayı kimsenin kendisini iş vermediğini kaydederek, aile geçimini sağlaması için kendisine bir iş bulunmasını istedi.

Hatay'dan yaklaşık 4 ay önce Afyonkarahisar'a gelen Uğur Kalburcu, eşi Hatice Kalburcu ile kent merkezi Olucak mahallesinde tuttukları iki gözlü evde yaşamaya başladı. Böbrek hastası olduğu için haftada 3 gün diyalize girmek zorunda kalan ve uzun süredir çalışamayan Kalburcu'nun tek istediği ise alın teri ile çalışıp aile geçimini sağlamak. Kalburcu, 2010 yılında askerlik görevini yaptığı esnada rahatsızlandığını ifade etti. Yaklaşık 13 yıldır haftada 3 gün diyalize girerek yüzde 90 engelli bir şekilde yaşamını sürdürdüğünü aktaran Kalburcu "Askerde böbrek yetmezliği geçirdim. Orada diyalize girmeye başladım. 3-4 defa bağırsak ameliyatı oldum. Ayağımdan, kolumdan, boğazımdan ameliyat oldum. 12 -13 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giriyorum. 50 defa ameliyat oldum. Sadece kendimi geçindirebilmek için alnımın teriyle çalışabileceğim bir iş istiyorum. Ben başka hiçbir şey istemiyorum" dedi.

"Eşim böbrek hastası olduğu için iş bulamıyor"

Hatice Kalburcu ise Hatay Dörtyol'dan Afyonkarahisar'a geçim sıkıntısından dolayı taşındıklarını söyledi. Eşinin rahatsızlığı nedeniyle iş bulamadığını o yüzden de ekonomik anlamda büyük sorunlar yaşadıkları kaydeden Kalburcu: "Hatay Dörtyol'dan geldik. Sorunlarımız çok. Elektrik ve kirayı ödeyemiyoruz. Hiç geçinemiyoruz. Tek gelirimiz engelli maşımızda o da şehir değiştirdiğimiz için kesildi. Hiçbir gelirimiz yok. Şuan burada engelli maaşına tekrar başvuru yaptık ama şuan daha onaylanmadı. 400 TL kira ödüyoruz. Eşim çalışmadığı için yeme, içme ihtiyacımız daği karşılamakta zorluk çekiyoruz" dedi.

Genç kadın ayrıca evindeki en büyük eksiğinin ise çamaşır makinesi ve buzdolabı olduğunu da söyleyerek kendilerine yardım elinin uzanmasını istedi.

Valilik ailenin durumuna kayıtsız kalmadı

Ailenin durumunu öğrenen Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) harekete geçerek aileye ilk etapta bin TL sosyal yardım yapıp ardından yüzde 90 engelli raporu olan Kalburcu'ya aylık 914 TL engelli maaşı bağladı.

Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da aileye gıda yardımında bulunarak bir nebzede olsa sıkıntılarının giderilmesine destek oldu. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika | Yüzde 90 engelli genç alın teri ile para kazanmak istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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