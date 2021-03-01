Son Dakika: Yüz yüze eğitimler başlayacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar bu hafta mı başlayacak?

Son Dakika: Yüz yüze eğitimler başlayacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar açılacak? Okular bu hafta mı başlayacak?

Son Dakika: Yüz yüze eğitimler başlayacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar açılacak? Okular bu hafta mı başlayacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Mavi ve sarı olan bölgelerde tüm sınıflar, turuncu ve kırmızı olan bölgelerde anaokulu 12. ve 8. sınıflar açılacak.

HANGİ İLLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLANACAK?

100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek.