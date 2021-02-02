Son Dakika: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İkinci dönem okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta okullar açılıyor mu?

Son Dakika: Öğrenciler başta olmak üzere, aileler yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İkinci dönem okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta okullar açılıyor mu? Hangi okullar okunuyor?

Son Dakika: Öğrenciler başta olmak üzere, aileler yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İkinci dönem okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta okullar açılıyor mu? Hangi okullar okunuyor? İşte detaylar haberimizde...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Erdoğan dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından okullarda yüz yüze eğitim ve okulların açılma tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması; "15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir.

8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayısının düşüşüne göre esnaflara yönelik kısıtlamalar için gerekli takvimin başlatılmasını hazırlıyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz onun için her türlü tedbiri almak durumundayız. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

Vaka sayılarındaki gelişmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalarda yürütülecek.

İKİNCİ DÖNEM OKULLAR 15 ŞUBAT'TA MI AÇILACAK?

Koronavirüs vaka sayılarındaki büyük düşüşe ve aşılama çalışmalarının başarılı bir şekilde ilerlemesine bağlı olarak, 'Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı?' sorusu merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir etkinlikte, kendisine yöneltilen okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olarak 15 Şubat tarihini işaret ederken son durumu değerlendirdi.

BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" ifadelerini kullandı.