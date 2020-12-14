Son Dakika: Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
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Son Dakika: Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

14.12.2020 23:00 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:14
Son Dakika: Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Bugün yapılan Kabine toplantısı sonrası önemli konularından biri koronavirüs. Peki, ara verilen Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Okulların açılması ile ilgili son dakika bilgi geldi. Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında açılacak. Yüz yüze eğitimin şartları ve ne zaman açılacağını haberimizden takip edebilirsiniz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

arından itibaren ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokullarında yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.. Kovid- 19 tedbirleri kapsamında açılacak okulların koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen koşulların yerine getirilmesi gerekli.

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