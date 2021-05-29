Son Dakika | Yuvasından düşen kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
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Son Dakika | Yuvasından düşen kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Son Dakika | Yuvasından düşen kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Başkent'te ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tekrar yuvasına bırakıldı.

Başkent'te ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tekrar yuvasına bırakıldı.

Olay, Keçiören Fatih Caddesi'nde yaşandı. Kaldırım kenarında duran ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu yüksekteki yuvasına tekrar uçamayınca civardaki insanlara saldırmaya başladı. Durumu ihbar eden bir vatandaşın üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri minik kuşu yakalayarak tekrar yuvasına bıraktı. İhbarı yapan vatandaş ise komşuların ve kendisinin zor anlar yaşadığı belirterek, "Mahelledeki binanın çıkmaz bölümüne düşmüştü kuş. Ben işe giderken bana saldırdı. Çocuklar korkudan çıkmadı apartmandan. Yayalara da saldırıyordu. Ben de itfaiyeye ihbarda bulundum. Geldiler, aldılar, yuvasına bıraktılar" dedi. - ANKARA

Son Dakika | Yuvasından düşen kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Yuvasından düşen kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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