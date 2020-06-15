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Son Dakika | Yusuf Yamanlar: Pandemi sonrası döviz piyasası etkilenecek

Son dakika haberi... Yusuf Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yamanlar, günümüz ekonomisinin gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Son Dakika | Yusuf Yamanlar: Pandemi sonrası döviz piyasası etkilenecek
15.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:56

Yusuf Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yamanlar, günümüz ekonomisinin gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yamanlar, "Dünyada ve ülkemizde yayılmaya başlayan korona virüs salgını ile birlikte dijitalleşme çağına hızlı bir geçiş oldu" dedi.

Yusuf Yamanlar, karantinadan sonra döviz piyasasının etkileneceğini açıkladı. Bu salgın sonrasında tüm turistik faaliyetlerin bile azaldığı şu dönemlerde insanların toplum içerisine girmekten korktuğunu söyleyen Yamanlar, turizmi kötü şekilde etkileyeceğini, bunun da ülkemize turizm bakımından gelecek döviz miktarını azaltacağını belirtiyor. Bu bakımdan ülkemizde dövizin ciddi miktarda oynamalar görüleceğini ve bu oynamaların uzun bir dönem devam edeceğini tahmin ediyor.

Yamanlar, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Dolar ve TL kurunda son 3,5 ay incelendiğinde 5.5 liradan 7,21 TL'ye fırlayan bir dolar görülüyor. Alınan birçok ekonomik önlemler ile ve ABD'deki yaşanan bir sürü olaylar ile dolar 6,60 TL'ye kadar gerilemiş bulunuyor. Bu son 1 hafta içerisinde farklı bir şekilde yoluna devam eden dolar şu önümüzdeki günlerde hafif yükselmeler dışında düşüşüne devam edeceği öngörülüyor. Tahmini olarak dolar 7,25 TL' bantında olacak. Fakat bu yıl sonuna kadar salgının devam etmesi kapsamında ülkeye daha az döviz gireceği için doların ciddi bir seviyede olmasa da bir kademe yükseleceği de ayrı bir tahmin konusu olarak düşünülmekte. Açıkçası TL değer kazanır gibi görünse de bir yandan da değer kaybını sürdüreceği için büyük bir değer kazancı yaşıyor gibi görünse de bu yıl sonuna kadar tekrardan değer kaybedeceği düşüşü olacağı düşünülmektedir." diye konuştu.

Yusuf Yamanlar, ABD'nin son zamanlarda korona virüs salgınından sonra ırkçılık ve protestolarla uğraştığını ifade ederek, "Bu da ciddi bir şekilde olmasa da bir miktar doların değer kaybetmesine yol açıyor. Dolar, küresel piyasalarda birkaç gündür üst üste düşüş yaşamaya devam ediyor. Euro ve Dolar kuru incelendiğinde Euro son 24 saat içerisinde 0,02 €'ya yakın bir değer kazanmış bulunmakta. Bu değer 1 haftada 0,03 iken son 1 ay içerisinde yaklaşık olarak 0,07 € olarak karşımıza çıkıyor. Kısacası $ uzun süredir değer kaybını sürdürüyor. TL bakımından çok büyük bir etkisi olmadı çünkü Türkiye'deki yaşanan olaylar TL'nin de değer kaybetmesini ve daha az değer kazanmasını sağladı. Dolar güçlü ve en çok tercih edilen bir para birimi olduğu ve dünya ülkeleri tarafından güvenilir bir para birimi kabul edildiği için kolay kolay büyük bir değer kaybedeceği düşünülmemektedir. Bu yıl sonuna kadar doların değerinde büyük bir düşüş yaşanmayacağı, hatta tam tersi korumaya devam edeceği ve biraz yükselteceği düşünülüyor" diye ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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