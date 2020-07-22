Son Dakika | Yusuf Tunaoğlu mezarı başında anıldı
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Yusuf Tunaoğlu, vefatının 20. yılında kabri başında anıldı.
22.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:41
Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Yusuf Tunaoğlu, vefatının 20. yılında kabri başında anıldı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsane futbolcularından merhum Yusuf Tunaoğlu, vefatının 20. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi." denildi.
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Kaynak: AA