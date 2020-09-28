Son dakika! Yurtdışı kaynaklı 33 yasadışı bahis sitesine Türkiye'den erişim engellendi
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Son dakika! Yurtdışı kaynaklı 33 yasadışı bahis sitesine Türkiye'den erişim engellendi

28.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:03
Son dakika! Yurtdışı kaynaklı 33 yasadışı bahis sitesine Türkiye'den erişim engellendi

Son dakika gündem haberine göre ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Türkiye'de erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan 33 bahis sitesine erişim engellendi.

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Türkiye'de erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan 33 bahis sitesine erişim engellendi. 

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında, Türkiye'de erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan bahis sitelerine yönelik 01-25 Eylül 2020 tarihleri arasında yürütülen araştırma kapsamında, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet eden yurtdışı kaynaklı 33 internet sitesi belirledi.?Bu internet sitelerinin herkesin erişebileceği şekilde yurtiçi ve yurtdışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı, sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağladığının tespit edilmesi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordine sağlanarak, 33 internet sitesine Türkiye'den erişimin engellenmesi sağlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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