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Son Dakika: Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

Son dakika habere göre Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan ikinci dalga endişeleriyle negatif seyrederken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

Son Dakika: Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
25.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 08:57

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan ikinci dalga endişeleriyle negatif seyrederken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ederken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 2,4 milyona ulaştı.

Salgında vaka sayısında beklenen iyileşmenin sağlanamaması, ikinci dalgaya ilişkin endişeleri artırırken, ekonomik toparlanmanın tehlikeye girebileceği düşüncesi ile dün pay piyasalarında satışlar güçlenirken, petrol fiyatları geriledi.

Ekonomiye ilişkin hızlı toparlanma beklentilerinin azalmasının bir nedeni de Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonomiye ilişkin daralma tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 4,9'a revize etmesi oldu.

Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkisinin beklenenden daha olumsuz olduğu gerekçesiyle 2021 için küresel büyüme tahminini de yüzde 5,8'den yüzde 5,4'e düşüren IMF, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 8, Avro Bölgesi ekonomisinin ise yüzde 10,2 küçüleceğini tahmin etti.

Bu gelişmelerle dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 2,72, S&P 500 endeksi yüzde 2,59 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,19 değer kaybetti.

Avrupa pay piyasalarında da satışların etkili olduğu görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,43, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,11 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,92 düşüş kaydetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir Asya piyasalarıyla yeni güne de taşındı. Çin'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu günde, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 değer kaybetti.

Yurt içinde, dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisi ile gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 azalışla 114.448,91 puandan tamamladı. Dün 6,8559'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8550 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin, Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise ABD'de 1. çeyrek büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Kovid-19'a ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç olarak güçlendiğini kaydeden analistler, 112.000 ve 110.000'in destek olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine devam edeceğini öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.

21 Mayıs'taki son PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 8,25 düzeyine çekilmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu kararları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Avro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları

15.30 ABD, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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