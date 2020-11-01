Son dakika... Yurt dışından ilk umre kafilesi 8 ay aradan sonra Suudi Arabistan'a ulaştı
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Son dakika... Yurt dışından ilk umre kafilesi 8 ay aradan sonra Suudi Arabistan'a ulaştı

01.11.2020 23:33 | Son Güncelleme: 01.11.2020 23:36
Son dakika... Yurt dışından ilk umre kafilesi 8 ay aradan sonra Suudi Arabistan'a ulaştı

Son dakika haberine göre Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 8 ay önce askıya alınan umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından yurt dışından ilk umre kafilesinin ülkeye ulaştığını duyurdu.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 8 ay önce askıya alınan umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından yurt dışından ilk umre kafilesinin ülkeye ulaştığını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre kafilesini taşıyan uçaklar Cidde kentindeki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na indi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı da Kovid-19 önlemleri kapsamında yurt dışından gelen umrecilerin 3 gün karantinada tutulacaklarını ve ardından umre ibadetlerini yapacaklarını belirtti.

Suudi Arabistan makamları mart ayı başlarında Kovid-19 nedeniyle umre ziyaretlerini askıya almış, 4 Ekim'de de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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