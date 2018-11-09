Yurt Dışından Getirilen Telefonların Harcı 500 TL Oldu

Yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarı 500 TL olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yolcu beraberinde gelen cihazların vergisi daha önce 170.7 TL idi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının, "Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, yeni maktu harç tutarı 500 liraya çıkarılarak yürürlüğe girdi.

REKOR ARTIŞ

Daha önce 2018 yılı için 170.70 lira olarak belirlenen telefon kayıt harç bedeli;

- 2017 yılında 149.20 lira,

- 2016 yılında 138,80 lira,

- 2012 yılında ise 100 liraydı.

BAŞVURU RAKAMLARI

Böylece, yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretleri, son altı yılda yüzde 400 artırılmış oldu. Yolcu beraberinde getirilen cihaz kayıt başvuruları da;

- 2010 yılında 828 bin 491,

- 2011 yılında 1 milyon 98 bin 784,

- 2012 yılında 1 milyon 119 bin 952,

- 2013 yılında 1 milyon 31 bin 136,

- 2014 yılında 610 bin 44,

- 2015 yılında ise 723 bin 532 düzeyindeydi. Böylece, altı yılda 5.4 milyon cihaz yolcu beraberinde getirildi.

PASAPORTA 2 YILDA 1 KEZ TELEFON KAYDI

Telefon, yurtdışından dönüşü 120 günü geçmemiş olmak üzere, pasaporta iki yılda bir kez yeni telefon kaydı yaptırılabiliyor. Yurtdışından getirilen telefonlar 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabiliyor. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT İŞLEMİŞ YAPILIYOR

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların (IMEI numarasına sahip) tamamının kayıt altına alınması gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak, gerekli bilgiler doldurularak kayıt işlemini gerçekleştiriliyor.

E-devlet üzerinden işlemde bulunmasına izin verilmeyen kişiler (yabancı uyruklular) işletmecilerin Abone Kayıt Merkezlerine başvuruyor.