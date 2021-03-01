Yurt dışından gelenlerin "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması devam edecek
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Yurt dışından gelenlerin "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması devam edecek

01.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:23

Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edileceği bildirildi.

Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edileceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hudut kapılarından yurda girenlerin "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması sürdürülecek.

Yeni bir karar alınıncaya dek devam ettirileceği vurgulanan "PCR testi ibraz zorunluluğu" uygulamasına geçen yıl 30 Aralık tarihinde başlanmış ve 1 Mart tarihine kadar uygulanması kararlaştırılmıştı.

Uygulamanın kapsamı

Uygulamada yurt dışından gelenlerin negatif test ibraz etme zorunluluğu var. 72 saat içerisinde yapılmış ve negatif PCR testi ibraz edemeyenler geri dönüş haklarını kullanabildiği gibi Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste karantinaya alınıyor.

Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya yerleştiriliyor.

Kapıkule'de de ekiplerin çalışması sürüyor

Avrupa'dan gelenlerin en çok kullandığı sınır kapısı Kapıkule'de de Sağlık Müdürlüğü personeli uygulama kapsamında kontrollerine devam ediyor.

Pasaport kontrol peronunda görev alan ekipler işlemlerin hızlı yürütülmesi için çaba gösteriyor.

Burada pasaport işlemi yanında ibraz işlemi de aynı anda gerçekleşmiş oluyor.

Yurt dışından gelenlerin 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması devam edecek
Yurt dışından gelenlerin 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması devam edecek
Yurt dışından gelenlerin 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması devam edecek
Yurt dışından gelenlerin 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması devam edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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