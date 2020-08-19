Son dakika! Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk kamerada Son dakika 3. sayfa haberi... Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk kamerada Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde malzeme yüklü aracın üzerinde uzanarak yolculuk yapan şahıs yürekleri ağza getirdi.

Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde malzeme yüklü aracın üzerinde uzanarak yolculuk yapan şahıs yürekleri ağza getirdi.

Tehlikeli yolculuk Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi Mevkii çevreyolu üzerinde kameralara takıldı. Kameralara takılan görüntülerde malzeme dolusu bir pikabın üzerinde yatarak yolculuk yapan bir vatandaş yürekleri ağza getirdi. Diğer sürücülerinde uyarılarını dikkate almadan Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ilerleyen pikap bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA