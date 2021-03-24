Son dakika! Yüreğir'deki uygulamada 6 gözaltı
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Son dakika! Yüreğir'deki uygulamada 6 gözaltı

24.03.2021 10:18 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:23
Son dakika! Yüreğir'deki uygulamada 6 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen uygulamada kişi gözaltına aldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen uygulamada kişi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde huzurun sağlanması için uygulama başlattı. Uygulamalarda polis şüphelendiği şahısları durdurarak arama yaptı. Aramalarda 52 gram esrar, 470 gram bonzai, mermi ve uyuşturucu içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Uygulamada 6 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aranan Yunus D. (29) isimli şahıs da yakalandı. - ADANA

Son dakika! Yüreğir'deki uygulamada 6 gözaltı
Son dakika! Yüreğir'deki uygulamada 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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