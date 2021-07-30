Son dakika... Yüreğir'de makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Son dakika... Yüreğir'de makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adana'nın Yüreğir ilçesinde, makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Belören Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye 15 arazöz, 5 su tankı, çok sayıda iş makinesi ve 100 personel sevk edildi.

Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın bölgesinde, Yüreğir Belediyesi itfaiye ekipleri de görev yapıyor.

Son dakika... Yüreğir'de makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika... Yüreğir'de makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika... Yüreğir'de makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika... Yüreğir'de makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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