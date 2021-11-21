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Son dakika! Yunusun tekle ile dansı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Yunusun tekle ile dansı kamerada Tekneye eşlik eden Yunus görsel şölen oluşturdu Antalya'da denizde tekneye eşlik eden yunusun dansı kameralara yansıdı.

ANTALYA (İHA) - Yunusun tekle ile dansı kamerada

Tekneye eşlik eden Yunus görsel şölen oluşturdu

ANTALYA - Antalya'da denizde tekneye eşlik eden yunusun dansı kameralara yansıdı. Yunus balığının tekneye eşlik etmesinin yer aldığı o anlar adeta görsel şölen oluşturdu.

Kumluca İlçesi Adrasan açıklarında bir yunusun tekneye eşlik etmesi tekne sahibi tarafından görüntülendi. Yunus balığının tekneye eşlik etmesinin yer aldığı o anlar ise adeta görsel şölen oluşturdu. Yunus, bir an olsun teknenin yanından ayrılmadı. Tekne ile birlikte bata çıka ilerleyen yunus adeta dans etti. O anları gören vatandaşlar ise zaman zaman sevinç çığlıkları attı.

Son dakika! Yunusun tekle ile dansı kamerada

Son dakika! Yunusun tekle ile dansı kamerada

Son dakika! Yunusun tekle ile dansı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Son Dakika Haberleri

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