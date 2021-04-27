Son dakika! Yunusemreli atletler tecrübe kazandı
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Son dakika! Yunusemreli atletler tecrübe kazandı

Son dakika! Yunusemreli atletler tecrübe kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... Yunusemre Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Atletizmi Geliştirme Projesi İl Karmaları Kros Ligi Yarı Final müsabakalarına katıldı.

Yunusemre Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Atletizmi Geliştirme Projesi İl Karmaları Kros Ligi Yarı Final müsabakalarına katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Projesi İl Karmaları Kros Ligi Yarı Final müsabakaları Aydın'ın Didim ilçesinde yapıldı. 650 sporcu ile büyük katılımın sağlandığı final yarışmaları 28 Nisan'da Gaziantep'te yapılacak. Müsabakalara Yunusemre Belediyespor Takımı U18 yaş grubunda 7 sporcu katıldı. Katılımın çok yoğun olduğu yarı finalde ilk 8 şansını son yarışmalar ile kaçıran Yunusemre Belediyespor Takımı erkeklerde 10., kızlarda ise 9. oldu. Sporcular bu skorla Türkiye'nin önemli atletizm müsabakalarında yarı finale kadar çıkma başarısı göstererek hem önemli bir sınav hem de gelecek için de umut verdi. - MANİSA

Son dakika! Yunusemreli atletler tecrübe kazandı
Son dakika! Yunusemreli atletler tecrübe kazandı
Son dakika! Yunusemreli atletler tecrübe kazandı
Son dakika! Yunusemreli atletler tecrübe kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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