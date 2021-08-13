Son dakika! Yunus Emre Enstitüsü Romanya'da çocuk korosu kuracak

Son dakika haberler: Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Romanya'da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında çocuk korosu kuracağı bildirildi.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Romanya'da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında çocuk korosu kuracağı bildirildi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamada, 2011'den beri Romanya'nın başkenti Bükreş'te faaliyetlerini sürdüren Enstitünün, faaliyet alanlarına çocuk korosu ile bir yenisini daha ekleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, Bükreş YEE'nin "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında Yunus Emre Çocuk Korosunu kuracağı aktarıldı.

Bükreş'teki çeşitli temasların ardından Romanya Kültür Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ve ülkenin en eski korosu unvanına sahip Madrigal-Marin Constantin Ulusal Korosu ile yapılan görüşmeler çerçevesinde çocuk korosunun kurulacağı belirtilen açıklamada, Romanya'da yaşayan Türk vatandaşı çocuklardan oluşacak ve Türkçe, Rumence eserlerin seslendirileceği koro için ilk adımların atıldığı kaydedildi.

Giurgiu Belediyesi personeli Türkçe öğrenecek

Romanya'nın önemli kentlerinden Giurgiu'da yapılan temasların ardından Bükreş YEE ile Giurgiu Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek faaliyetler görüşülerek, aynı zamanda Giurgiu Belediyesi personelinden 30 kişiye de Türkçe kursu verileceği belirtildi.

Türkçe öğretiminden kültür-sanat faaliyetlerine Romanya'da YEE

Başlangıç, orta ve üst seviyedeki çevrim içi Türkçe kurslarında şu anda 1000'den fazla kişi Türkçe öğreniyor.

Sadece Bükreş YEE açtığı Türkçe kurslarında ise şimdiye kadar 3 binden fazla kişi Türkçe ile tanıştı.

Ayrıca ülkede kamu çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen kurslarda 557 kamu personeli Türkçe öğrendi.

Salgın dönemi ile birlikte yüz yüze kültür-sanat faaliyetlerine ara veren Enstitü, düzenlediği resim ve bilgi yarışmalarıyla Türkçeyi, Türk kültürünü, sanatını ve tarihini dost ve kardeş Romanya'da tanıtmayı sürdürdü.

Yaklaşık 120 bin kişiye erişen bilgi yarışması için yapılan çekilişlerle çeşitli hediyelerin yanı sıra bir kişiye Türkiye'ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye edildi.

Enstitünün salgın döneminde başlattığı ilk yüz yüze kültür-sanat kursu ise geleneksel el sanatlarından ebru kursu oldu.

İki ülke arasında kültürel ilişkilerin pekiştirilmesine de katkı sağlayan YEE, geçen ay Türkiye-Romanya ilişkilerinin Stratejik Ortaklık düzeyine yükseltilmesinin 10'uncu yıl dönümü vesilesiyle Bükreş Ulusal Operası'nda gerçekleştirdiği "Valsler ve Peşrevler: Doğu ve Batı Arasında Müzikal Buluşmalar" konseriyle de büyük ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan