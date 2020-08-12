Son dakika! Yunanlıların ateş açtığı teknenin batışının görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika! Yunanlıların ateş açtığı teknenin batışının görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberine göre Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin açtığı ateş sonrası yaralanan ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan üç kişinin bulunduğu teknenin batış anına ait görüntüler ortaya çıktı.

12.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:02

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin açtığı ateş sonrası yaralanan ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan üç kişinin bulunduğu teknenin batış anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 7,2 deniz mili açığında (yaklaşık 13 km) Rodos adası açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ateş açılması sonrası 2'si Türk biri Suriye uyruklu üç kişi yaralanmıştı. Bölgeye 112 Acil Sağlık personeli ile birlikte 4 Sahil Güvenlik botu, bir Sahil Güvenlik Dalış timi sevk edilmişti. Yaralanan üç kişi Türk karasularına girdikten sonra Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 112 sağlık ekiplerinin de müdahalesi ile kurtarılarak Marmaris'e getirilmişti.

Yaralılardan Suriye uyruklu 21 yaşındaki Muhammed Abdol Kedura'nın kolu kırık, 36 yaşındaki Tarhan Yaşlı ise hafif yaralı olarak Marmaris Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. 46 yaşındaki Türk vatandaşı Oğuzhan Türkcan ise yüzünde oluşan hasar nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından önce ateş edilerek yaralanan ve ardından ölüme terk edilen ikisi Türk üç kişinin bulunduğu özel tekne Sahil Güvenlik botuna yedeklenmesine rağmen isabet eden kurşun izleri nedeniyle su alarak battı. Özel teknenin batış anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Yunan Sahil Güvenliği tarafından açılan ateş sonrası sol kolundan yaralanan Suriyeli Muhammed Abdol Kedura ve yüzüne mermi isabet eden Türk vatandaşı Oğuzhan Türkcan'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak Marmaris Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından başlatılan adli tahkikat devam ediyor.

(İHA)

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Son dakika! Yunanlıların ateş açtığı teknenin batışının görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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