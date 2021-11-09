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Son dakika: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenleri Türk askeri kurtardı

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Son dakika: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenleri Türk askeri kurtardı

Son dakika haberleri... Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 24 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 24 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün saat 08.20 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 24 düzensiz göçmen, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edildi.

Bölgede düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmeni kurtaran ekipler, gerekli yardımları yaptıktan sonra göçmenleri Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na götürdü.

(İpek Yavaş/İHA)

Son dakika: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenleri Türk askeri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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