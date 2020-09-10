Son Dakika | Yunanistan'ın Meis Adası'nda iki Alman gazeteci "casusluk" şüphesiyle gözaltına alındı
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Son Dakika | Yunanistan'ın Meis Adası'nda iki Alman gazeteci "casusluk" şüphesiyle gözaltına alındı

Son dakika haberi... Yunanistan'ın Meis Adası'nda Alman Deutsche Welle (DW) televizyonuna çalışan iki gazetecinin "casusluk" şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Son Dakika | Yunanistan'ın Meis Adası'nda iki Alman gazeteci
10.09.2020 00:03 | Son Güncelleme: 10.09.2020 00:06

Yunanistan'ın Meis Adası'nda Alman Deutsche Welle (DW) televizyonuna çalışan iki gazetecinin "casusluk" şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Yunan "Enikos" adlı internet sitesinin haberine göre, DW'ye çalıştıkları öğrenilen bir muhabir ve bir kameraman, limandaki donanma gemisini görüntüledikleri gerekçesiyle gemi mürettebatı tarafından Sahil Güvenlik yetkililerine ihbar edildi.

Bunun üzerine emniyet güçlerinin gazetecilerden çektikleri görüntüleri teslim etmelerini istediği ancak gazetecilerin bu talebi reddettiği belirtildi.

Yunan İstihbarat Servisi (EYT) görevlilerinin de hazır bulunduğu liman müdürlüğünde, Yunan makamları tarafından söz konusu görüntülere el konulduğu ifade edildi.

"Casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedilen gazeteciler, bölgede haber çalışması yapmak için izin almaları gerektiği yönünde yapılan uyarının ardından serbest bırakıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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