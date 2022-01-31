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Son dakika haberleri | Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri | Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor

Son dakika haberler: Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından motorları sökülmüş ve can sallarına bindirilen düzensiz göçmenler Türk karasularına geri itilerek adeta ölüme terk ediliyor.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından motorları sökülmüş ve can sallarına bindirilen düzensiz göçmenler Türk karasularına geri itilerek adeta ölüme terk ediliyor. Yunanistan unsurları tarafından geri itilen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvelik ekiplerince kurtarılıyor.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca bir gece içinde üç ayrı geri itme olayında toplam 72 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris ilçesi açıklarında Yunan güvenlik unsurlarınca motorları sökülmüş iki can salına bindirilen ve 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yine Marmaris açıklarında sabah saatlerinde iki ayrı geri itme olayında motorları sökülen lastik botlar içinde toplam 37 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şahıs yakalandı.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA)

Son dakika haberleri | Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor

Son dakika haberleri | Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor

Son dakika haberleri | Yunanistan göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Marmaris, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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