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Yunanistan göçmenleri ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yunanistan göçmenleri ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında iki ayrı olayda Yunan unsurları tarafından can salları ve lastik bot içerisinde ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - AYDIN

Yunanistan göçmenleri ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor

Yunanistan göçmenleri ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor

Yunanistan göçmenleri ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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