Son dakika: Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'den istikşafi görüşme daveti almadık
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Son dakika: Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'den istikşafi görüşme daveti almadık

11.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:53
Son dakika: Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'den istikşafi görüşme daveti almadık

Son dakika gündem haberi... Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannu, istikşafi görüşmelere ilişkin Türk tarafından henüz bir davet almadıklarını bildirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannu, istikşafi görüşmelere ilişkin Türk tarafından henüz bir davet almadıklarını bildirdi.

Papaioannu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz." açıklamasına yönelik Bakanlığa gelen bir soru üzerine yazılı açıklama yaptı.

"İstikşafi temasların 61. turunun tarihini belirleyecek Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bugüne kadar davet almadık." ifadesini kullanan Papaioannu, Atina yönetiminin, Türkiye tarafından deniz yetki alanları ve kıta sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkin uluslararası hukukun temeline uygun bir davet gelmesi durumunda yanıt vermeye istekli olduğunu daha önce de ifade ettiğini hatırlattı.

İstikşafi görüşmeler

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi (keşif amaçlı) görüşmelerin 61. turunun İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bugün itibarıyla ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere başlamaya davet ediyoruz. Ev sahibi ülke biziz ve tarihini bu müzakereleri yürütecek arkadaşlarımız, heyetlerimiz Yunanistan'daki muhataplarıyla beraber belirleyecektir. Ama biz bugünden itibaren hazırız ve tüm meseleleri her zaman olduğu gibi, kendine güvenen bir ülke olarak görüşmeye hazırız." diye konuşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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