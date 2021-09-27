Son dakika! Yunanistan depremi şiddeti kaç, Türkiye'den hissedildi mi? - Haberler
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Son dakika! Yunanistan depremi şiddeti kaç, Türkiye'den hissedildi mi?

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Son dakika! Yunanistan depremi şiddeti kaç, Türkiye'den hissedildi mi?

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre ise depremin büyüklüğü 5.7 olarak kaydedildi. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit adasında 6,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin 2 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

AFAD 5.7 OLARAK DUYURDU

AFAD'ın verilerine göre ise depremin büyüklüğü 5.7 olarak kaydedildi. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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