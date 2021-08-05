Son dakika... Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor

Gelen son dakika haberine göre Yükselen alevlerden detaylar Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.