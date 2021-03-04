Son Dakika! Yunanistan'da deprem mi oldu? Yunanistan kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 4 Mart Perşembe günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Yunanistan'da deprem mi oldu?

AFAD verilerine göre Yunanistan'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç? Yunanistan kaç büyüklüğünde deprem oldu? Nerede deprem oldu?

YUNANİSTAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Yunanistan Larisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 22:23 sularında gerçekleşti.

Büyüklük : 5.0 (Mw)

Yer : Larisa (Yunanistan)

Tarih-Saat : 04.03.2021, 22:23:51 TSİ

Enlem : 39.8358 N

Boylam : 21.9543 E

Derinlik : 20.55 km

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YUNANİSTAN LARİSSA NEREDE?

Larissa veya Yenişehir (Yunanca: Larisa, Osmanlı döneminde: Yenişehr-i Fener), Yunanistan'ın Tesalya bölgesinin en büyük şehri ve aynı adı (Larisa) taşıyan ilin (nomos) merkezidir.