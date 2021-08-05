Son dakika... Yunanistan'da alevler Olympia antik kentine yaklaşıyorEğriboz Adası'nda yangın sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Yunanistan'da alevler Olympia antik kentine yaklaşıyorEğriboz Adası'nda yangın sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... - Yunanistan'da alevler Olympia antik kentine yaklaşıyor Eğriboz Adası'nda yangın sürüyor Yunanistan'daki orman yangınında alevler Olympia antik kentine yaklaştı.

- Yunanistan'da alevler Olympia antik kentine yaklaşıyor

Eğriboz Adası'nda yangın sürüyor

ATİNA - Yunanistan'daki orman yangınında alevler Olympia antik kentine yaklaştı. Eğriboz Adası'nda ise yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Dünyanın bir çok noktasında aşırı sıcakların da etkisiyle çıkan orman yangılarıyla mücadele devam ediyor. Yunanistan'da çıkan orman yangını Mora Yarımadası'ndaki Olympia antik kentini tehdit ediyor. Olimpiyat oyunlarının başladığı yer olan antik kent yakınlarındaki yangına 170'ten fazla itfaiye eri, 50 itfaiye aracı, 6 helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla müdahale ediliyor. Olympia'nın kuzey batısındaki ormanlık alandaki yangında yaklaşık 20 evin küle döndüğü belirtildi. Turistik antik kent ve çevresindeki 6 köy yangın tehdidi nedeniyle bir gün önce tahliye edilmişti.

Eğriboz Adası'nda yangın sürüyor

Eğriboz Adası'nda da yangınla mücadele sürüyor. Onlarca köyün ve Saint David Manastırının risk altında olduğu bölgede alevler en az 150 evi küle çevirdi. Bu sabah saatlerinde çevredeki 2 köyün daha boşaltıldığı öğrenildi. Kuvvetli rüzgar ve yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı kaydedildi.

Yunanistan itfaiyesinden yapılan açıklamada, devam eden 118 yangının yanı sıra son 24 saatte 92 yangının daha çıktığı belirtildi.

Son dakika... Yunanistan'da alevler Olympia antik kentine yaklaşıyorEğriboz Adası'nda yangın sürüyor
Son dakika... Yunanistan'da alevler Olympia antik kentine yaklaşıyorEğriboz Adası'nda yangın sürüyor
Son dakika... Yunanistan'da alevler Olympia antik kentine yaklaşıyorEğriboz Adası'nda yangın sürüyor
Son dakika... Yunanistan'da alevler Olympia antik kentine yaklaşıyorEğriboz Adası'nda yangın sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santraldeki yangınla ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok
Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santraldeki yangınla ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında korkutan görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü kararttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında korkutan görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü kararttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Ziya Selçuk Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Yunanistan'da alevler Olympia antik kentine yaklaşıyorEğriboz Adası'nda yangın sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 21:15:35. #1.15#

title