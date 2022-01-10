Son dakika... Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki eski emniyet mensubu tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-Enez kara yolunda bir otomobili durdurdu.

Kimlik kontrolü sonrası araçta bulunan FETÖ şüphelileri M.D. ve T.Y. ile onlara organizatörlük yaptıkları belirlenen sürücü S.K. ve E.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski polis memurları M.D. ve T.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.K. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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